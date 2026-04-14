हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जा रहे हैं? वहां इन स्ट्रीट फूड का लें मजा

हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा न केवल आपको पहाड़ों की सुंदरता का आनंद देती है, बल्कि यहां के स्ट्रीट फूड भी आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। हिमाचल के स्ट्रीट फूड में स्थानीय संस्कृति और परंपरा का संगम मिलता है। यहां के स्ट्रीट फूड का स्वाद और उनकी विविधता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। आइए हिमाचल के 4 प्रमुख स्ट्रीट फूड के बारे में जानें।

#1 चना मदरा अगर आपको छोला खाना पसंद है तो आपको हिमाचल का मशहूर चना मदरा भी जरूर खाना चाहिए। यह एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है और इसे हिमाचली लोग अपने घर पर भी बनाते हैं। चना मदरा बनाने में प्याज, लहसुन और टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका स्वाद लाजवाब होता है। इसे बनाने के लिए छोले, खड़े मसालों, दही, नमक, इमली और तेल का उपयोग किया जाता है। चना मदरा हिमाचल की शादियों में जरूर बनाया जाता है।

#2 सिड्डू सिड्डू हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, जो अब देश के अन्य हिस्सों में भी मिलने लगा है। हालांकि, इसका असली स्वाद आपको हिमाचल में ही मिलेगा। इसे बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फिलिंग अखरोट से तैयार की जाती है। इसे भांप में पकाते हैं और लाल चटनी, हरी चटनी और घी के साथ खाते हैं। आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं।

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#3 तुड़किया भात अगर आपको चावल खाना पसंद है तो हिमाचल आकर यहां का मशहूर तुड़किया भात खाना न भूलें। यह व्यंजन चावल, मसूर की दाल, दही, मसालों और सब्जियों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे बनाने में दगद फूल या कलपासी जैसे मसालों का भी उपयोग किया जाता है, जो हिमाचल में उपलब्ध मसाले हैं। अगर आप इसे दाल के साथ खाएंगे तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। यह व्यंजन खाने के तौर पर खाया जा सकता है।

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