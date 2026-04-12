इटली के फ्लोरेंस में जिलाटो खाने के लिए करें इन 4 लोकप्रिय दुकानों का रुख

इटली के फ्लोरेंस शहर को अपनी कला, वास्तुकला और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। यहां की जिलाटो यानि आइसक्रीम की दुकानें भी बहुत मशहूर हैं। फ्लोरेंस की जिलाटो की दुकानों में आपको पारंपरिक इटालियन आइसक्रीम के साथ-साथ कई अनोखे स्वाद भी मिलेंगे। अगर आप फ्लोरेंस जा रहे हैं तो इन 4 दुकानों का रुख जरूर करें और वहां के खास स्वाद का लुत्फ उठाएं। यहां के ठंडे और मीठे व्यंजन आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

#1 गैलरी डेल उफिजी गैलरी डेल उफिजी की जिलाटो की दुकान फ्लोरेंस की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहां आप पारंपरिक इटालियन आइसक्रीम के साथ-साथ कई अनोखे स्वाद भी आजमा सकते हैं। इस दुकान का 'चॉकलेट सॉस' स्वाद बहुत ही पसंद किया जाता है, जिसमें पिघली हुई गाढ़ी चॉकलेट मिलाई जाती है। इसके अलावा 'फ्रूट क्रीम' स्वाद भी बहुत ही ताजगी भरा है, जिसमें ताजे फलों की क्रीम शामिल की जाती है।

#2 पोंटे वेचियो पोंटे वेचियो पुल पर स्थित इस जिलाटो की दुकान में जाकर आप एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। यहां का 'वाइन' स्वाद बहुत ही खास है, जिसे बनाने के लिए स्थानीय वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 'वैनिला' और 'फ्रूट मिक्स' स्वाद भी यहां के मेन्यू में शामिल हैं। इस दुकान में बैठकर पोंटे वेचियो पुल का नजारा देखते हुए आइसक्रीम खाना एक अलग ही मजा देता है।

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#3 सांता क्रोसे सांता क्रोसे चर्च के पास स्थित जिलाटो की दुकान में आप 'टीरोनी' नामक खास स्वाद ट्राई कर सकते हैं, जिसमें बादाम और कैरमलाइज्ड शक्कर का मिश्रण होता है। इसके अलावा 'पिस्ता' और 'चॉकलेट' स्वाद भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इस दुकान का माहौल बहुत ही आरामदायक है, जिससे आप अपनी आइसक्रीम का आनंद ले सकते हैं। यहां का ताजगी भरा वातावरण और स्वादिष्ट आइसक्रीम आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे।

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