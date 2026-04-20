रोजाना सुबह 10 मिनट करें ये एक्सरसाइज, मिल सकते हैं ये फायदे

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं। इसके लिए वे न सिर्फ खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, बल्कि व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। खासतौर पर सुबह के समय व्यायाम करना बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इससे पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। आइए आज हम आपको 10 मिनट के वर्कआउट रूटीन के बारे में बताते हैं, जो रोजाना अपनाने पर आपको कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है।

#1 कूदना कूदना एक ऐसा व्यायाम है, जो पूरे शरीर को सक्रिय करता है और इसे 10 मिनट तक करने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, फिर पैरों को फैलाकर कूदें, जिससे दोनों पैर एक साथ आकर मिलें। इसके बाद फिर से पहले वाली स्थिति में आकर पैरों को फैलाते हुए कूदें। यह व्यायाम पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है और इसे 10 मिनट तक लगातार करें।

#2 बैठकर उठना बैठकर उठना मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन व्यायाम है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें, जैसे कुर्सी पर बैठने वाले हों। इसके बाद धीरे-धीरे नीचे झुकें और वापस ऊपर आकर पहले वाली स्थिति में खड़े हो जाएं। यह व्यायाम आपके पैरों, कूल्हों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूती देता है। इसे 10 मिनट तक लगातार करने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

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#3 आगे बढ़कर झुकना आगे बढ़कर झुकना एक बेहतरीन व्यायाम है, जो आपके पैरों और कूल्हों को टोन करता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे खींचें। अब झुककर अपने घुटनों को 90 डिग्री तक मोड़ें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें, फिर वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएं। दूसरे पैर के साथ भी इसी तरह इसे दोहराएं। इस व्यायाम को 10 मिनट तक लगातार करें।

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