एक अच्छे जीवनसाथी में जरूर होते हैं ये 10 गुण, जो उन्हें बनाते हैं आकर्षक

हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने मन में एक लंबी लिस्ट बना रखी है, जो एक परफेक्ट पार्टनर का बयान करती है। कोई लंबे और दिखने में आकर्षक जीवनसाथी की तलाश में रहता है तो किसी को मजाकिया पार्टनर चाहिए होता है। हालांकि, केवल यह जरूरी नहीं होता कि आपका पार्टनर दिखता कैसा है। एक अच्छा जीवनसाथी वही होता है, जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो। आज के डेटिंग टिप्स में जानिए एक परफेक्ट पार्टनर के 10 आकर्षक गुण।

#1 ईमानदारी और वफादारी आज के समय में प्यार तो हर कोई कर लेता है। हालांकि, जो अपने पार्टनर के लिए सच्चा रहे, वही एक अच्छा जीवनसाथी कहलाता है। ईमानदारी और वफादारी 2 ऐसे गुण हैं, जो भरोसे की नीव बनाते हैं। एक ईमानदार पार्टनर कभी आपसे कुछ छुपाएगा नहीं और झूठ नहीं बोलेगा। साथ ही वह आपके लिए गंभीर होगा और किसी अन्य व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखता होगा। इससे रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और प्यार बढ़ेगा।

#2 दया और सहानुभूति अपने लिए पार्टनर चुनते समय यह जरूर देखें कि वह वाकई अच्छे इंसान हैं या नहीं। उनमें दया और सहानुभूति जरूर होनी चाहिए। इस बात पर गौर करें कि वह आपके और अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर वह हर किसी के साथ अच्छे रहेंगे, उनमें दया होगी और करुणा नजर आएगी तो वह आपको भी मूल्यवान और सुरक्षित महसूस करवा पाएंगे। उनमें आपको लेकर हमदर्दी भी होनी चाहिए, ताकि वह आपकी भावनाओं को भी समझ सकें।

#3 भावनात्मक परिपक्वता और जिम्मेदारी भावनात्मक परिपक्वता एक ऐसी चीज है, जो उम्र के साथ नहीं आती। एक अच्छे पार्टनर में अपनी भावनाओं को समझने और उन पर नियंत्रण करने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। इससे आप दोनों का संबंध गहरा रहेगा, झगड़े जल्दी सुलझ जाएंगे और गहरे भरोसे को बढ़ावा मिलेगा। आपके पार्टनर का जिम्मेदार होना भी अहम है, ताकि वह जीवन के जरूरी निर्णय ले सकें, आपका और अपना ख्याल रख सकें और हर मसले का हल निकालने में सक्षम हों।

#4 अच्छा संचार कौशल और समझ हर व्यक्ति अपने जीवनसाथी से अपने दिल की सारी बातें करना चाहता है। ऐसे में अगर उनमें संचार कौशल नहीं होगा तो बात-चीत कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एक अच्छे पार्टनर में अपनी बातें कहने और भावनाओं को व्यक्त करने का गुण होना ही चाहिए। साथ ही उनमें आपकी बातों को ध्यान से सुनने और समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। इससे आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और कोई संवादहीनता नहीं आएगी।