यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार, 31 साल पहले की थी 13 वर्षीय बच्चे की हत्या

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 31 साल पहले एक कारोबारी के 13 वर्षीय बेटे की हत्या करने का आरोप है। इस मामले में सलीम जेल भी गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद पुलिस को चकमा देता रहा। सलीम हाल ही में विवादित बयानों, खुद पर हुए हमले और यूट्यूब वीडियोज के कारण चर्चा में रहा है।

मामला क्या है बच्चे की हत्या का मामला? पुलिस के अनुसार, यह मामला साल 1995 का है। तब सलीम दिल्ली के एक स्कूल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। 20 जनवरी, 1995 को उसने स्कूल में पढ़ने वाले कारोबारी के 13 साल के बेटे का अपहरण कर लिया था और परिवार से फिरौती मांगी थी। बाद में सलीम ने बच्चे की हत्या कर दी थी। इस मामले में सलीम और उसके साथ के खिलाफ दिल्ली के गोकलपुरी थाने में अपहरण, रंगदारी, हत्या का मामला दर्ज है।

फरार साल 2000 में पैरोल के बाद से फरार था सलीम 1997 में कोर्ट ने सलीम खान (सलीम वास्तिक) और उसके साथी अनिल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 3 साल बाद यानी 2000 में उसे अंतरिम जमानत मिल गई। इसके बाद सलीम फरार हो गया और कई सालों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। इस दौरान वह शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद में छिपकर रहता रहा। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ ने बताया कि दिल्ली पुलिस की आज सुबह सलीम के घर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई।

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हमला सलीम पर दिनदहाड़े हुआ था हमला 27 फरवरी को सलीम पर जानलेवा हमला हुआ था। एक बाइक पर आए 2 हमलावरों ने सलीम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हमलावरों सलीम का गला रेतने की कोशिश की थी। इस घटना में सलीम को 14 चाकू लगे थे और वो गंभीर तौर पर घायल हो गया था। करीब एक महीने तक दिल्ली में उसका इलाज हुआ था। बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया था।

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