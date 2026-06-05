JEE एडवांस 2026: 16 साल के रिसर्चर ने खोली लाखों छात्रों के डेटा लीक की पोल! देश Jun 05, 2026

16 साल के साइबर सिक्योरिटी रिसरचर राइलेन अनिल को JEE एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट पोर्टल में एक सुरक्षा खामी मिली। इस खामी की वजह से लगभग 1.90 लाख रिकॉर्ड्स और करीब 1.87 लाख एडमिट कार्ड की PDF फाइलों में छात्रों की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई थी। राइलेन ने बताया कि उन्होंने इस गड़बड़ी को समझने के लिए सिर्फ कुछ फाइलें डाउनलोड की थीं और जांच पूरी होते ही उन्हें डिलीट कर दिया। उन्होंने किसी भी डेटा को अपने पास नहीं रखा और न ही उसका कोई गलत इस्तेमाल किया।