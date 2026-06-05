नोएडा की आईवी काउंटी सोसायटी और पीजी इमारत में लगी भीषण आग, सभी सुरक्षित बाहर निकले

आग

12वीं मंजिल से 16वीं मंजिल तक पहुंची आग

दमकल विभाग को सुबह 8 बजे 28 मंजिला सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। आग की लपटे फ्लैट की खिड़कियों से बाहर निकल रही थी, जिसने 16वीं मंजिल तक फ्लैट को नुकसान पहुंचाया था। दमकल विभाग की हाइड्रोलिक सीढ़ी सिर्फ 6 मंजिल तक पहुंच रही थी। बाद में सोसाइटी के अग्निशमन उपकरणों की मदद ली गई। आग लगने के दौरान सभी निवासियों ने घर खाली कर दिया था, जिससे कोई घायल और हताहत नहीं हुआ।