फिल्म 'पेड्‌डी' में जाह्नवी कपूर के चित्रण की आलोचना

क्या जाह्नवी कपूर का फिल्म 'पेड्‌डी' में हुआ 'अपमान'? सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Jun 05, 202611:21 am

क्या है खबर?

राम चरण की पैन-इंडिया फिल्म 'पेड्‌डी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। स्पोर्ट्स ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में जाह्नवी कपूर मुख्य अभिनेत्री 'अचियम्मा' के किरदार में नजर आई हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर उनके किरदार को लेकर एक बहस छिड़ गई है। यूजर्स का दावा है कि अभिनेत्री ने उस पोस्ट को लाइक किया था, जिसमें उनके किरदार 'अचियम्मा' के चित्रण की आलोचना करते हुए उसे "सबसे बड़ा अपमान" बताया गया था। आइए जानते हैं पूरा मामला।