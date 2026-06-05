भाजपा ने अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकारा
क्या है खबर?
भाजपा ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पार्टी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया, "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से प्रस्तुत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।" अन्नामलाई ने 2 जून को दिल्ली में नबीन और महासचिव बीएल संतोष को इस्तीफा सौंपा था।
घोषणा
आज कर सकते हैं बड़ी घोषणा
अन्नामलाई ने 2 जून को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेताओं के साथ 30 मिनट बैठक कर अपना इस्तीफा सौंपा था। तब बताया गया था कि पार्टी ने उनको इस्तीफे की योजना स्थगित करने को कहा था। हालांकि, अन्नामलाई प्रस्ताव न मानकर चेन्नई लौट आए थे। अन्नामलाई शुक्रवार को चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा करने वाले है। वे नई पार्टी की घोषणा या जन आंदोलन शुरू करने की अपनी आगामी योजना बता सकते हैं।
दावा
अन्नामलाई के जाने पर भाजपा ने आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीट पर दावा छोड़ा
तमिलनाडु में अन्नामलाई के इस्तीफे का असर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी दिखाई दिया। यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (TDP), भाजपा और जनसेना के बीच 4 राज्यसभा सीट का बंटवारा होना था। अब भाजपा ने राज्यसभा सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है। पार्टी पहले यह सीट अन्नामलाई को देना चाह रही थी। अब 4 सीट में 3 सीट TDP और एक सीट जनसेना को मिलेगी। पहले TDP को 2 सीट मिलनी थी।