भाजपा ने अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकारा

भाजपा ने अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकारा

लेखन गजेंद्र 10:53 am Jun 05, 202610:53 am

क्या है खबर?

भाजपा ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पार्टी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया, "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से प्रस्तुत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।" अन्नामलाई ने 2 जून को दिल्ली में नबीन और महासचिव बीएल संतोष को इस्तीफा सौंपा था।