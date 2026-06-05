टेलर स्विफ्ट का महा-कीर्तिमान, फोर्ब्स ने घोषित किया दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार
क्या है खबर?
दुनियाभर में मशहूर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने संगीत जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। फोर्ब्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें इतिहास की सबसे अमीर महिला संगीतकार घोषित किया है। अपने सुपरहिट 'इरास टूर' की अभूतपूर्व सफलता के दम पर टेलर की कुल संपत्ति अब आसमान छू रही है। इस दौड़ में रिहाना और बियॉन्से जैसी दिग्गज गायिकाएं भी उनसे काफी पीछे हैं। आइए जानें कितनी है पॉप क्वीन टेलर स्विफ्ट की कुल संपत्ति।
उपलब्धि
दुनिया के रईसों की रेस में टेलर का महा-धमाका
टेलर ने एक ऐसा नया मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जहां तक उनसे पहले कोई भी महिला संगीतकार नहीं पहुंच सकी। उन्होंने ये रिकॉर्ड दुनिया के सबसे रईसों की रेस में बनाया है। भले ही उनका 'इरास' सफर थम गया हो, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स का सिलसिला अब भी जारी है। फोर्ब्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें इतिहास की सबसे अमीर महिला संगीतकार घोषित किया है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग करीब 17 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है।
रिकॉर्ड
'इरास टूर' की बंपर सफलता से संपत्ति पहुंची 17,000 करोड़ के पार
फोर्ब्स ने अपनी नई 'आइकनोक्लास्ट 50' सूची जारी की है, जिसमें बिजनेस, तकनीक, मीडिया, मनोरंजन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने वाले प्रभावशाली लोगों को जगह मिली है। ये सूची उन हस्तियों को सम्मानित करती है, जो नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। फोर्ब्स के अनुसार, टेलर की कुल संपत्ति अब करीब 17 हजार करोड़ रुपये पहुंच गई है, जिसका बड़ा कारण 2023-24 का उनका बेहद सफल 'इरास टूर' रहा।
बदलाव
टेलर स्विफ्ट ने ऐसे बदला म्यूजिक बिजनेस का इतिहास
रिपोर्ट में कहा गया कि टेलर ने 2020 में अपने कई गानों को दोबारा रिकॉर्ड कर म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव किया। नतीजतन उनके गानों की रॉयल्टी सीधे उनकी जेब में आने लगी और उन्होंने बाकी कलाकारों को भी अपने संगीत पर अपना हक जताने के लिए प्रेरित किया। 2024 में उनके 'इरास टूर' ने 18 हजार करोड़ की रिकॉर्ड कमाई कर इतिहास का सबसे सफल कॉन्सर्ट टूर बनकर उन्हें अरबपतियों की सूची में शामिल करा दिया।
संपत्ति
रिहाना और बियॉन्से से दोगुनी टेलर की संपत्ति
जहां पॉप क्वीन टेलर करीब 17,000 करोड़ रुपये की मालकिन बनकर इतिहास की सबसे अमीर महिला संगीतकार बन चुकी हैं, वहीं रिहाना और बियॉन्से इस रेस में उनसे काफी पीछे रह गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार, रिहाना और बियॉन्से दोनों में से प्रत्येक की कुल संपत्ति लगभग 8,350 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो कि अब टेलर की कुल संपत्ति के मुकाबले आधी ही है। इस तरह टेलर ने अमीरी के शिखर पर अपना परचम लहराया है।