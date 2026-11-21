उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हरिद्वार के चंडी घाट पर अपनी मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार किया। उनकी मां 91 साल की थीं और उन्होंने उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव में आखिरी सांस ली थी।

इस मौके पर परिवार के सदस्यों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव और बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।