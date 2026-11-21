योगी आदित्यनाथ ने मां सावित्री देवी को दी अंतिम विदाई, हरिद्वार में उमड़ा जनसैलाब
लेखन आबिद खान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हरिद्वार के चंडी घाट पर अपनी मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार किया। उनकी मां 91 साल की थीं और उन्होंने उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव में आखिरी सांस ली थी।
इस मौके पर परिवार के सदस्यों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव और बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
आदित्यनाथ ने दुख जताया, नेताओं ने संवेदनाएं भेजीं
आदित्यनाथ ने ऑनलाइन माध्यम से अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मां जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं दे सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे कई नेताओं ने भी अपनी गहरी संवेदनाएं भेजीं। इस दौरान कई संत और समाज के लोग भी उनकी याद में आयोजित इस अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए।