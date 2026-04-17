मुंबई में IMD का 'येलो अलर्ट': 35 डिग्री से ज्यादा की चिपचिपी गर्मी सताएगी!
मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस शुक्रवार को गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी दी है। मुंबई का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और नमी के कारण गर्मी और भी ज्यादा महसूस होगी। अगर आपको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में चिपचिपी गर्मी बढ़ गई है, तो आप गलत नहीं हैं। असल में, शहर का तापमान लगातार चढ़ रहा है।
मुंबई का पूर्वानुमान: गर्म, उमस भरा और हवादार
शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 31.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान 51% नमी और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। शनिवार को भी मौसम ऐसा ही गर्म रहने की संभावना है, और नमी भी बढ़ सकती है। IMD ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के मुताबिक कपड़े पहनें और अपनी बाहरी गतिविधियों की योजना बनाएं। अच्छी बात यह है कि हवा की गुणवत्ता (AQI 95) फिलहाल ठीक है। हालांकि, जो लोग प्रदूषण या गर्मी के प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें फिलहाल बाहर जाने से बचना चाहिए।