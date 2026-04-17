मुंबई में IMD का 'येलो अलर्ट': 35 डिग्री से ज्यादा की चिपचिपी गर्मी सताएगी!

मुंबई का पूर्वानुमान: गर्म, उमस भरा और हवादार

शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 31.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान 51% नमी और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। शनिवार को भी मौसम ऐसा ही गर्म रहने की संभावना है, और नमी भी बढ़ सकती है। IMD ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के मुताबिक कपड़े पहनें और अपनी बाहरी गतिविधियों की योजना बनाएं। अच्छी बात यह है कि हवा की गुणवत्ता (AQI 95) फिलहाल ठीक है। हालांकि, जो लोग प्रदूषण या गर्मी के प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें फिलहाल बाहर जाने से बचना चाहिए।