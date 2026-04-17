'टॉप गन 3' के साथ लौटेंगे टॉम क्रूज

'टॉप गन 3' के साथ वापसी करेंगे टॉम क्रूज, फिल्म पर दिया सबसे बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:29 am Apr 17, 202611:29 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज अपनी आगामी फिल्म 'डिगर' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं, जिसमें उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति के किरदार में देखा जाएगा। हालांकि, दर्शकों को लुभाने का उनका सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभिनेता 'टॉप गन' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त के साथ फिर लौटेंगे। पैरामाउंट ने निर्माता जेरी ब्रूकहाइमर के साथ मिलकर इस फ्रैंचाइजी की वापसी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म पर काम शुरू कर दिया गया है।