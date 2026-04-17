IPL 2026: महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ हैदराबाद पहुंचे, क्या खेलेंगे अगला मैच?

संभावना

कब हो सकती है वापसी?

धोनी की वापसी की संभावना 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ चेन्नई में होने वाले मैच में जताई जा रही है। टीम मैनेजमेंट उन्हें घरेलु मैदान पर वापसी का मौका देना चाहती है। इससे पहले भी खबर आई थी कि धोनी रिकवरी फेज में हैं और बल्लेबाजी अभ्यास भी कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने विकेटकीपिंग अभ्यास नहीं किया था। ऐसे में जल्द ही वे पूरी तरह मैच फिट हो सकते हैं।