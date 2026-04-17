कौन हैं शिवपुरी के भाजपा विधायक, जिनके बेटे ने थार से 5 लोगों को कुचला?

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करैरा तहसील में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां तेज रफ्तार थार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। थार पर आगे विधायक लिखा हुआ था और शीशे पर भी विधायक का पोस्टर लगा था। जांच में वाहन चलाने वाले आरोपी की पहचान दिनेश लोधी के रूप में हुई है, जो पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के पुत्र हैं। आइए प्रीतम लोधी के बारे में जानते हैं।

हादसा 2 महिलाओं समेत 5 घायल रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक पुत्र ने अपनी कार से बाइक सवार 3 लोग और पैदल चल रही 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि घायलों के नाम संजय परिहार, आशीष परिहार, अंशुल परिहार, सीता वर्मा और पूजा सोनी हैं। संजय, आशीष और अंशुल को हाथ-पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि सीता और पूजा को कमर, कंधे और सिर में चोटें लगी हैं।

बयान विधायक पुत्र बोला- सायरन बजाया तो हटे क्यों नहीं हादसे के बाद जब एक व्यक्ति ने दिनेश से पूछा कि गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? तो दिनेश ने कहा, "जब मैं सायरन दे रहा हूं तो गाड़ी को लहरा क्यों रहे थे। बाइक पर 3-3 लोग बैठकर गाड़ी लहरा रहे थे।" इतना ही नहीं, दिनेश ने वीडियो बना रहे लोगों को भी धमकाया और कुछ लोगों का मोबाइल छीनकर कैमरा बंद कर दिया। दतिया के निवासी संजय परिहार ने दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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विधायक का बयान विधायक बोले- मेरे लिए केवल जनता सर्वोपरि हादसे के बाद विधायक प्रीतम ने फेसबुक पर बेटे के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने लिखा, 'विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता। जनता सर्वोपरि है। पुलिस प्रशासन करेरा के पीड़ितों को न्याय दिलवाए।' पुलिस ने दिनेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(A) के तहत मामला दर्ज किया गया है। करैरा थाना प्रभारी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है।

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विवाद पहले भी विवादों में रहे हैं दिनेश ये पहली बार नहीं है, जब विधायक पुत्र दिनेश विवादों में हैं। करीब 2 साल पहले उन्होंने ग्वालियर के जलालपुरा गांव में 2 साल के बच्चे को कुचलने का प्रयास किया था। इस मामले में हत्या के प्रयास में दिनेश को जेल भी जाना पड़ा था। बताया जाता है कि प्रीतम लोधी की पत्नी के पार्षद का चुनाव हारने के बाद दिनेश ने ये कदम उठाया था। विधायक और उनके पुत्र में मतभेद की खबरें भी सामने आती रहती हैं।