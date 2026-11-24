यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए एक अहम खबर है। 25 नवंबर से यहां गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। सर्दियों में पड़ने वाले कोहरे और धुंध से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह नया नियम 15 फरवरी, 2027 तक लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य खराब दृश्यता के दौरान सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।