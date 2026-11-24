यमुना एक्सप्रेसवे पर 25 नवंबर से 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी रफ्तार, 2027 तक रहेगा नियम
यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए एक अहम खबर है। 25 नवंबर से यहां गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। सर्दियों में पड़ने वाले कोहरे और धुंध से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह नया नियम 15 फरवरी, 2027 तक लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य खराब दृश्यता के दौरान सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और संकेत बोर्ड में सुधार
यह जानकारी सभी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट से जुड़े संकेत बोर्ड लगाए जाएंगे और इसकी सूचना अखबारों में भी दी जाएगी। जेपी इन्फ्राटेक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कर रहा है। इसमें जगह-जगह ज्यादा रिफ्लेक्टिव टेप, जरूरी स्थानों पर फॉग लाइटें लगाई जाएंगी और टोल प्लाजा पर सुरक्षित ड्राइविंग के तरीके बताने वाले पैम्फलेट भी बांटे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और रेडियो अपडेट लगातार सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करते रहेंगे।