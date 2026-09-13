शी जिनपिंग की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने दुर्लभ खनिजों को लेकर दी चेतावनी, क्या कहा?

दुनिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है।

महामारी, जलवायु आपदाओं और सप्लाई चेन में रुकावटों ने दिखाया है कि आज दुनिया के देश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक जगह आने वाला संकट दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकता है।

वैश्विक दक्षिण देशों का BRICS पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि यहां उनकी बात सुनी जाती है और उनके अनुभवों को महत्व दिया जाता है।