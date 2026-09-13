OpenAI ने IPO के लिए कॉन्फिडेंशियल तरीके से दस्तावेज जमा कर दिए हैं

क्यों इस साल नहीं आएगा OpenAI का IPO? सैम ऑल्टमैन ने बताई वजह

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI इस साल सार्वजनिक नहीं होगी क्योंकि वह इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान दे रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने फॉर्च्यून को दिए एक साक्षात्कार में यह बात कही। इसमें उन्होंने कहा कि इस साल आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाना सही फैसला नहीं होगा और अगले साल से पहले लिस्टिंग नहीं होगी। हालांकि, कंपनी कॉन्फिडेंशियल तरीके से इसके लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर चुकी है।