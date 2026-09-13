Loading...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 की हार से हुए निराश, टीम चयन पर दिया बयान
बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 की हार से हुए निराश, टीम चयन पर दिया बयान
बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 की हार से बेहद निराश हुए हैं

बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 की हार से हुए निराश, टीम चयन पर दिया बयान

लेखन भारत शर्मा
Sep 13, 2026
11:06 am
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-3 से शर्मनाक क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में भूचाल आ गया। एजबेस्टन मैदान पर खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 8 विकेट से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का दर्द मीडिया के सामने छलक पड़ा है। उन्होंने इस हार को बेहद निराशाजनक बताया और भविष्य में टीम और प्लेइंग इलेवन चयन पर भी अहम बयान दिया।

बयान

बाबर ने क्या दिया बयान?

मैच खत्म होने के बाद बाबर बेहद भावुक और निराश नजर आए और उन्होंने खुले दिन से टीम के खराब प्रदर्शन को स्वीकार किया।

उन्होंने पाकिस्तानी टीम के भविष्य, खिलाड़ियों की भूमिका और टीम चयन अहम बयान दिया।

उन्होंने कहा, "हमें बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करना होगा। हमें तय करना होगा कि किस तरह की प्लेइंग इलेवन चाहिए और कौन से खिलाड़ी उसमें होने चाहिए। मैनेजर, चयनकर्ता और मैं बैठकर अपनी सर्वश्रेष्ठ इलेवन पर फैसला करेंगे।"

परिणाम

इंग्लैंड ने इस तरह दर्ज की जीत

एजबेस्टन टेस्ट में पाकिस्तान की पहली पारी सिर्फ 133 रन पर सिमट गई थी।

इसके जवाब में इंग्लैंड ने 453 रन बनाते हुए मजबूत बढ़त हासिल की। इंग्लैंड से हैरी ब्रूक (75), जेमी स्मिथ (69) और डैन लॉरेंस (65) ने अर्धशतक लगाए।

पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में संघर्ष दिखाते हुए शान मसूद (95), रजाउल्लाह (81) और बाबर (75) की पारियों से 449 रन बनाए।

आखिर में इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 130 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

ADVERTISEMENT