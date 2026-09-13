बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 की हार से बेहद निराश हुए हैं

बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 की हार से हुए निराश, टीम चयन पर दिया बयान

लेखन भारत शर्मा 11:06 am Sep 13, 202611:06 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-3 से शर्मनाक क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में भूचाल आ गया। एजबेस्टन मैदान पर खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 8 विकेट से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का दर्द मीडिया के सामने छलक पड़ा है। उन्होंने इस हार को बेहद निराशाजनक बताया और भविष्य में टीम और प्लेइंग इलेवन चयन पर भी अहम बयान दिया।