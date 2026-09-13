BRICS शिखर सम्मेलन: प्रधानमंत्री बोले- वैश्विक दक्षिण 'नियम मानने वाले' से 'नियम बनाने वाला' बने

प्रधानमंत्री ने 'BRICS स्टार्टअप इनोवेशन फंड' बनाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि समूह इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है।

उन्होंने इनोवेशन को भारत की BRICS अध्यक्षता के 4 मुख्य स्तंभों में से एक बताया।

उन्होंने कहा, "भारत ने अपनी BRICS अध्यक्षता में लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया है। एक समर्पित स्टार्टअप फंड BRICS देशों के उद्यमियों, निवेशकों और इनोवेटर्स के बीच बेहतर सहयोग के लिए मंच प्रदान कर सकता है।"