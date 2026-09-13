अनवर इब्राहिम ने BRICS डिनर में गाया किशोर का गाना

BRICS डिनर में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गाया किशोर कुमार का गाना, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 10:59 am Sep 13, 202610:59 am

क्या है खबर?

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इन दिनों भारत दौरे पर हैं। दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपने खास अंदाज से सभी का ध्यान खींचा। अनवर इब्राहिम ने साल 1965 में आई फिल्म 'तीन देवियां' का मशहूर गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाया। किशोर कुमार की आवाज में लोकप्रिय हुए इस गाने को एसडी बर्मन ने संगीत दिया था, जबकि इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।