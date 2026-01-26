गणतंत्र दिवस संदेश में शी जिनपिंग ने की भारत-चीन संबंधों की सराहना, जानिए क्या कहा

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एक संदेश जारी कर दोनों देशों के बीच संबंधों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार करार दिया है। जिनपिंग के इस संदेश को भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

संदेश जिनपिंग ने संदेश में क्या कहा? समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, "चीन और भारत 'अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार' हैं जो दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। पिछले एक साल में चीन-भारत संबंधों में निरंतर सुधार और विकास हुआ है जो विश्व शांति और समृद्धि को बनाए रखने तथा बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।" उन्होंने चीन और भारत को 'नाचते हुए ड्रैगन और हाथी' के रूप में संदर्भित करते हुए आपसी आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई।

नरमी भारत-चीन संबंधों में आई नरमी जिनपिंग की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारत और चीन के बीच संबंध सुधर रहे हैं, जो 2020 में गलवान घाटी सीमा संघर्ष के बाद चार साल तक तनावपूर्ण बने रहे थे। हालांकि, उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरों की एक श्रृंखला के बाद भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध बेहतर हुए। संबंधों की बहाली का मार्ग अक्टूबर 2024 में प्रशस्त हुआ, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की।

बधाई भूटान ने भी दी बधाई भूटान के प्रधानमंत्री त्सेरिंग तोबगे ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, 'मैं भूटान के लोगों के साथ मिलकर भारत सरकार और भारतीय जनता को गणतंत्र दिवस की गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं देता हूं। ये खुशी का अवसर भारत की प्रेरणादायक यात्रा का जश्न मनाता है और हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ संबंधों तथा साझा मूल्यों को दर्शाता है। भूटान और भारत के मजबूत संबंध साझा संस्कृति, इतिहास और सहयोग पर आधारित हैं।'

