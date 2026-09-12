दिल्ली पहुंचे शी जिनपिंग; प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले व्यापार की स्थिति जानिए

चीन को भारत का निर्यात 36.62 प्रतिशत बढ़कर 19.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो एक बड़ा उछाल है। हालांकि, चीन से होने वाला आयात इससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जो 131.62 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

इस आयात में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल जैसे औद्योगिक सामान होते हैं।

अब भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का लगभग 43 प्रतिशत चीन से आता है। मशीनरी और कंप्यूटर आयात में भी चीन की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, जबकि ऑर्गेनिक केमिकल के आयात में यह आंकड़ा 44 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।

इस व्यापार घाटे को कम करने और संतुलन बनाने के लिए भारत अब चाय और समुद्री उत्पादों जैसे और ज्यादा सामान चीन को निर्यात करने की संभावनाओं पर नजर गड़ाए हुए है।