BRICS में मोदी से मिलेंगे शी जिनपिंग, क्या सीमा तनाव पिघलेगा?

आज शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस दौरान उम्मीद है कि दोनों नेताओं की बातचीत में 2020 के सीमा विवाद से पैदा हुए तनाव को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा।

मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी मिलेंगे।

शिखर सम्मेलन में व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्थिरता और वैश्विक विवादों (जैसे यूक्रेन और पश्चिम एशिया) जैसे बड़े मुद्दों पर बात होगी।

इस साल BRICS की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत ने "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" थीम के तहत 350 से ज्यादा बैठकें और उच्च-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत सहयोग के लिए उसकी कोशिश को दर्शाता है।