WTO प्रमुख दिल्ली में, BRICS में होगा वैश्विक व्यापार नीतियों का महामंथन

WTO महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेआला BRICS शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता मिलकर वैश्विक व्यापार की चुनौतियों से निपटने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात करेंगे।

उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया के बाजार तेजी से बदल रहे हैं, जिससे ये बातचीत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।