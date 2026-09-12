WTO प्रमुख दिल्ली में, BRICS में होगा वैश्विक व्यापार नीतियों का महामंथन
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WTO महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेआला BRICS शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता मिलकर वैश्विक व्यापार की चुनौतियों से निपटने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात करेंगे।
उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया के बाजार तेजी से बदल रहे हैं, जिससे ये बातचीत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
ओकोन्जो-इवेआला BRICS व्यापार वार्ताओं में होंगी शामिल
ओकोन्जो-इवेआला भारतीय अधिकारियों और अन्य BRICS नेताओं के साथ व्यापार रणनीतियों और टिकाऊ विकास पर होने वाली उच्च-स्तरीय चर्चाओं में हिस्सा लेंगी। यह शिखर सम्मेलन इन देशों के लिए बहुत अहम है क्योंकि वे दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए, हर कोई उत्सुकता से देख रहा है कि इन वार्ताओं से क्या बड़े बदलाव निकलकर आते हैं।