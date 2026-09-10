पुतिन, पेजेश्कियान और गुटेरेस; BRICS शिखर सम्मेलन में कौन-कौन हो रहा शामिल?
क्या है खबर?
नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को BRICS के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तारित BRICS समूह, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल और व्यापारिक नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। BRICS के प्रमुख नेताओं का कार्यक्रम 12 सितंबर को शुरू होगा, जबकि सहयोगी देशों के नेता और आमंत्रित प्रतिनिधि 13 सितंबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए जानते हैं कौन-कौन शामिल हो रहा है।
रूस
रूसी राष्ट्रपति पुतिन आएंगे दिल्ली
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन नेताओं में से हैं, जिन्होंने सम्मेलन में आने की सबसे पहले पुष्टि की थी। वे दिसंबर, 2025 में भी 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे।
BRICS सम्मेलन से पहले पुतिन 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
इसमें रूस से S-400 की आपूर्ति, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की खरीदी और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
चीन
शी जिनपिंग का आना तय, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी भारत आना लगभग तय है। हालांकि, अभी दोनों ही देशों ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अगर जिनपिंग भारत आते हैं, तो ये 2019 के बाद उनका पहला दौरा होगा।
दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा और जटिल आर्थिक संबंधों को देखते हुए जिनपिंग का दौरा अहम माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक, वे 12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं।
ईरान
ईरानी राष्ट्रपति भी आएंगे भारत
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत आने की पुष्टि की है। उनके दौरे से पहले भारत में ईरानी दूतावास ने कहा कि ईरान के भारत के साथ ऐतिहासिक, दीर्घकालिक और मजबूत संबंध हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान की यात्रा के दौरान इन संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी नई दिल्ली आने की पुष्टि कर चुके हैं। वे BRICS बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे।
अन्य नेता
और कौन-कौन हो रहा शामिल?
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा सम्मेलन में शामिल होंगे।
उनके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल, नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल भी भारत आएंगे।
व्यापारिक नेता
व्यापारित नेताओं में ये दिग्गज हो रहे शामिल
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी सम्मेलन में शामिल होंगे।
इनके अलावा व्यापारिक नेताओं में एम्ब्रेयर के अध्यक्ष और CEO फ्रांसिस्को गोम्स नेटो, वेले के CEO गुस्तावो पिमेंटा, नैस्पर्स के CEO फुथी महानयेले-दाबेंगवा, रूसी रेलवे के CEO ओलेग बेलोझेरोव और स्बरबैंक के प्रथम उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर वेद्याखिन भी दिल्ली आ रहे हैं।
खबर है कि जिनपिंग अपने साथ 400 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं, जिसमें हुआवेई टेक्नोलॉजीज और अलीबाबा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।