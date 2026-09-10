BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान शीर्ष वैश्विक नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा होगा

पुतिन, पेजेश्कियान और गुटेरेस; BRICS शिखर सम्मेलन में कौन-कौन हो रहा शामिल?

लेखन आबिद खान 01:27 pm Sep 10, 202601:27 pm

क्या है खबर?

नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को BRICS के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तारित BRICS समूह, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल और व्यापारिक नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। BRICS के प्रमुख नेताओं का कार्यक्रम 12 सितंबर को शुरू होगा, जबकि सहयोगी देशों के नेता और आमंत्रित प्रतिनिधि 13 सितंबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए जानते हैं कौन-कौन शामिल हो रहा है।