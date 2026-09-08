BRICS शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी।

तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "युद्ध को जारी रखने में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है। शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम पूरी मानवता में नई उम्मीद और उत्साह भर देता है। हमें कभी न खत्म होने वाले युद्ध से हटकर युद्ध को खत्म करने की दिशा में बढ़ना चाहिए, जो मानवता की भलाई के लिए जरूरी है।"