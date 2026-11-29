महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता को बीच सड़क पर लाठी-रॉड से पीटा, हुई मौत
लेखन आबिद खान
महाराष्ट्र के अकोला से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां 30 वर्षीय एक्टिविस्ट आकाश गवई पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई, जब वह एक अंडे के ठेले पर नाश्ता कर रहे थे।
खबरों के मुताबिक, 3 अज्ञात हमलावरों ने चाकू और लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया। हमलावरों ने उनके हाथ की उंगलियां भी काट दीं और मौके से फरार हो गए। गवई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
परिवार ने कहा- सामाजिक कार्यों के चलते बनाया निशाना
परिवार के सदस्यों का कहना है कि आकाश गवई को उनके सामाजिक कामों की वजह से निशाना बनाया गया। उनकी हत्या के बाद, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने खादान पुलिस स्टेशन के बाहर धरने प्रदर्शन किया।
लोगों ने जल्द गिरफ्तारी, एक विशेष जांच टीम (SIT) के गठन, सिविल लाइन्स पुलिस इंस्पेक्टर माया कायते के तबादले और मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई की मांग की।