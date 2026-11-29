महाराष्ट्र के अकोला से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां 30 वर्षीय एक्टिविस्ट आकाश गवई पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई, जब वह एक अंडे के ठेले पर नाश्ता कर रहे थे।

खबरों के मुताबिक, 3 अज्ञात हमलावरों ने चाकू और लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया। हमलावरों ने उनके हाथ की उंगलियां भी काट दीं और मौके से फरार हो गए। गवई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।