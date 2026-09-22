पश्चिम बंगाल: 3,000 रुपये की मासिक किस्त में देरी से महिलाएं सड़कों पर उतरीं

सरकार का दावा है कि अधिकांश भुगतान कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्याओं और आधार-बैंक लिंक की दिक्कतों की वजह से अटके हुए हैं।

अधिकारियों ने साफ किया कि पात्र महिलाओं को वेरिफिकेशन की समस्याएं खत्म होते ही उनका पैसा मिल जाएगा।

अन्नपूर्णा योजना को 19 मई को अधिसूचित किया गया था और 3 जून को शुरू किया गया था। इस योजना ने लक्ष्मी भंडार की जगह ली है, लेकिन इन देरी की वजह से कई महिलाएं खुद को अनसुना महसूस कर रही हैं, ठीक ऐसे समय में जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है।