पश्चिम बंगाल: 3,000 रुपये की मासिक किस्त में देरी से महिलाएं सड़कों पर उतरीं
इस हफ्ते पश्चिम बंगाल की महिलाएं अपनी 3,000 रुपये की मासिक अन्नपूर्णा योजना की किस्तों में देरी से परेशान होकर सड़कों पर उतर आईं। हावड़ा, बर्धमान और यहां तक कि हुगली के पोलबा जैसे इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले।
ये प्रदर्शन 6 अक्टूबर को होने वाले चुनावों और दुर्गा पूजा से ठीक पहले हुए। कई महिलाओं ने सड़कों को जाम कर दिया या सरकारी दफ्तरों के बाहर इकट्ठी हो गईं, ताकि उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकें।
अधिकांश अन्नपूर्णा भुगतान पूरे हो गए हैं- सरकार
सरकार का दावा है कि अधिकांश भुगतान कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्याओं और आधार-बैंक लिंक की दिक्कतों की वजह से अटके हुए हैं।
अधिकारियों ने साफ किया कि पात्र महिलाओं को वेरिफिकेशन की समस्याएं खत्म होते ही उनका पैसा मिल जाएगा।
अन्नपूर्णा योजना को 19 मई को अधिसूचित किया गया था और 3 जून को शुरू किया गया था। इस योजना ने लक्ष्मी भंडार की जगह ली है, लेकिन इन देरी की वजह से कई महिलाएं खुद को अनसुना महसूस कर रही हैं, ठीक ऐसे समय में जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है।