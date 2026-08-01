प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली किशोरी ने खेद जताया है

प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली किशारी ने माफी मांगी, बोली- शर्मिंदा हूं

लेखन आबिद खान 09:21 am Aug 01, 202609:21 am

क्या है खबर?

दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली किशोरी रुचिका सिंह सामने आई है। उसने वीडियो जारी कर अपने किए पर खेद जताते हुए माफी मांगी है। वीडियो में वह खुद को 15 साल की बताते हुए कह रही हैं कि वह कनॉट प्लेस घूमने के बाद दोस्तों के साथ प्रदर्शन में गई थीं और आसपास मौजूद लोगों से प्रभावित हो गईं थीं।