प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो, कहा- मुझे गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं
लेखन गजेंद्र
Jul 31, 2026 11:49 pm
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान गालियों से भरे वीडियो पर पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को रात 11 बजे एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लोगों को सम्बोधित किया और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही। मोदी ने गाली देने वाले छात्रों को गुमराह बताया और कहा कि इनको सही रास्ते पर लाना सभी का काम है।
ट्विटर पोस्ट
मोदी ने साझा किया वीडियो संदेश
Abuses never solve anything.— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
Let’s guide the misguided.
Let’s work together.
Let’s work for Bharat. pic.twitter.com/yAePG60KYL