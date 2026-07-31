'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' में आएंगे रियलिटी शो के ये धाकड़ खिलाड़ी, अब होगा महा-दंगल

'द ट्रेटर्स इंडिया' असल में इसी नाम से मशहूर अंतरराष्ट्रीय रियलिटी शो का हिंदी संस्करण है।

इसका पहला सीजन 2025 में प्राइम वीडियो पर आया था, जिसे करण ने होस्ट किया था। इसके विजेता उर्फी जावेद और भारतीय पोकर खिलाड़ी निकिता लूथर थीं।

13 अगस्त, 2026 से शो का दूसरा सीजन लौट रहा है और इसके एपिसोड हर गुरुवार को टेलीकास्ट किए जाएंगे।

भरोसे और धोखे पर आधारित यह शो एक आलीशान महल में छिपे गद्दारों को खोजता है।