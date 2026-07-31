राष्ट्रमंडल खेल 2026: दर्जी हैं पिता, जानिए रजत पदक इतने वाले लवप्रीत की कहानी
क्या है खबर?
ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने पुरुषों के 110 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 388 किलोग्राम का वजन उठाकर यह पदक जीता। उन्होंने लगातार दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता है। 2022 में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। पंजाब का रहने वाला यह खिलाड़ी काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। ऐसे में आइए उनकी कहानी जान लेते हैं।
कहानी
लवप्रीत के पिता हैं दर्जी, दादा बेचते थे सब्जी
लवप्रीत पंजाब के अमृतसर के पास स्थित बल सचंदर गांव के हैं। उनका जन्म 6 सिंतबर 1997 को हुआ था।
उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।
उनके दादा सब्जियां बेचा करते थे। लवप्रीत भी दादा के साथ सब्जियां बेचते और घर में रहने वाली घोड़ी की देखभाल करते। घोड़ी को शादियों में किराए पर भेजा जाता था।
उनके पिता दर्जी हैं, लेकिन उन्होंने बेटे को सिलाई के काम में नहीं लगाया। खेलों में आने के लिए प्रेरित किया।
बचपन
13 साल की उम्र में इस खेल से हुआ प्यार
लवप्रीत की उम्र सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने अपने गांव में ही कुछ युवाओं को वेटलिफ्टिंग करते हुए देखा था।
यहीं से इस खेल के प्रति उनका प्रेम बढ़ा। कम संसाधनों के बीच भी उन्होंने स्थानीय कोचों के साथ मिलकर अभ्यास करना शुरू कर दिया था।
उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2017 में उन्हें पटियाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के राष्ट्रीय शिविर में मौका मिल गया।
इसके बाद उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज हो गया।
रिकॉर्ड
लवप्रीत ने गेम्स में बनाया ये रिकॉर्ड
स्नैच के बाद लवप्रीत पुरुषों के 110 किलोग्राम फाइनल में सबसे आगे थे।
उन्होंने 176 किलोग्राम का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जो कि एक गेम्स रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ।
वह दूसरे स्थान पर चल रहे प्रतिद्वंदी से 10 किलोग्राम की बढ़त बनाए हुए थे।
क्लीन एंड जर्क में लवप्रीत ने 205 किलोग्राम और 212 किलोग्राम का वजन उठाया, लेकिन 217 किलोग्राम उठाने की कोशिश में वे चूक गए।
स्वर्ण
स्वर्ण पदक जीतने के लिए कांटे की हुई टक्कर
जब लवप्रीत क्लीन एंड जर्क में 217 किलोग्राम वजन उठाने में असफल रहे थे, तब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेविड लिटी को स्वर्ण पदक जीतने के लिए 223 किलोग्राम वजन उठाने की जरूरत थी।
लिटी ने आखिरकार इस वजन को उठाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया और क्लीन एंड जर्क में नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित कर दिया।
इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ्स ने कुल 356 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया।