लवप्रीत सिंह ने कमाल का खेल दिखाया (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: दर्जी हैं पिता, जानिए रजत पदक इतने वाले लवप्रीत की कहानी

लेखन आदर्श कुमार 11:17 am Jul 31, 202611:17 am

क्या है खबर?

ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने पुरुषों के 110 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 388 किलोग्राम का वजन उठाकर यह पदक जीता। उन्होंने लगातार दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता है। 2022 में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। पंजाब का रहने वाला यह खिलाड़ी काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। ऐसे में आइए उनकी कहानी जान लेते हैं।