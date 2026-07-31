रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर दीपिका चिखलिया बोलीं- हम कोई स्वर्ग से नहीं उतरे थे

हिंदी रश पॉडकास्ट में दीपिका से 'रामायण' और उसमें राम के रोल के लिए रणबीर कपूर की कास्टिंग पर राय मांगी गई।

जब होस्ट ने कहा कि 'एनिमल' जैसी फिल्में करने की वजह से रणबीर की आलोचना हो रही है तो दीपिका ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि एक कलाकार का काम ही हर तरह के किरदार निभाना है, इसलिए उनके पुराने किरदारों की वजह से उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल उठाना गलत है।