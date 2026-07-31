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रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर दीपिका चिखलिया बोलीं- हम कोई स्वर्ग से नहीं उतरे थे
रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर दीपिका चिखलिया ने तोड़ी चुप्पी

रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर दीपिका चिखलिया बोलीं- हम कोई स्वर्ग से नहीं उतरे थे

लेखन नेहा शर्मा
Jul 31, 2026
11:15 am
क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। हालांकि, राम के किरदार के लिए रणबीर कपूर के चयन को लेकर लगातार विवाद और आलोचनाएं भी देखने को मिल रही हैं। इसी बीच रामानंद सागर की ऐतिहासिक 'रामायण' में माता सीता का कालजयी किरदार निभाने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री दीपिका चिखलिया रणबीर कपूर के बचाव में सामने आई हैं। क्या कुछ बोलीं दीपिका, आइए जानते हैं।

प्रतिक्रिय

'एनिमल' की वजह से रणबीर पर उठ रहे सवाल गलत- दीपिका

हिंदी रश पॉडकास्ट में दीपिका से 'रामायण' और उसमें राम के रोल के लिए रणबीर कपूर की कास्टिंग पर राय मांगी गई।

जब होस्ट ने कहा कि 'एनिमल' जैसी फिल्में करने की वजह से रणबीर की आलोचना हो रही है तो दीपिका ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि एक कलाकार का काम ही हर तरह के किरदार निभाना है, इसलिए उनके पुराने किरदारों की वजह से उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल उठाना गलत है।

दो टूक

"जो 'एनिमल' कर सकता है, वो राम भी बन सकता है"

दीपिका बोलीं, "वो एक कलाकार हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग से उतरे थे। एक एक्टर के लिए अलग-अलग तरह के किरदार निभा पाना बहुत बड़ी बात है। जो इंसान 'बर्फी' कर सकता है, वो 'एनिमल' भी कर सकता है। जो 'एनिमल' कर सकता है, वो 'राम' का रोल भी निभा सकता है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें ऐसे किरदार मिल रहे। वो बहुत खुशकिस्मत हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि रणबीर यह फिल्म कर रहे हैं।"

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शंका

'रामायण' की जिम्मेदारी पर क्या बोले रणबीर?

रणबीर भी आलोचनाओं से वाकिफ हैं।

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "शुरुआत में मेरे मन में सवाल आया था कि क्या मैं इस काबिल हूं? क्या मैं सही इंसान हूं, लेकिन जल्द ही मुझे इसकी जिम्मेदारी और निर्माताओं की सही नीयत का अहसास हो गया। 'रामायण' की कहानी सदियों से हमारे संस्कारों में बसी है। मुझे नहीं लगता कि भगवान राम का किरदार निभाने के लिए कोई भी एक एक्टर पूरी तरह से सही हो सकता है।"

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स्पष्टीकरण

"भगवान राम का कोई एक तय चेहरा नहीं हो सकता"

रणबीर ने आगे कहा, "रामायण देखने या पढ़ने वालों के मन में भगवान राम की अपनी एक अलग छवि होती है, इसका कोई एक तय चेहरा नहीं हो सकता। कई लोग मुझे इस रोल के लिए गलत तो कुछ सही मानते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "सच तो ये है कि श्रीराम के किरदार के लिए वही एक्टर सही है, जिसकी नीयत साफ हो और जिसे भगवान राम के जीवन व उनकी यात्रा पर अटूट विश्वास और श्रद्धा हो।"

रिलीज

2 भागों में रिलीज होगी 'रामायण

'रामायण' को 2 भागों में बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी है। पहला भाग दिवाली, 2026 और दूसरा भाग दिवाली, 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा।

फिल्म में रणबीर के अलावा साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान), रकुल प्रीत सिंह और रवि दुबे जैसे कलाकार नजर आएंगे।

निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी इस महाकाव्य को विश्व स्तरीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

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