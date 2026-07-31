एंथ्रोपिक के क्लाउड AI ने हैक किए कुछ सिस्टम

साइबर सुरक्षा परीक्षण में एंथ्रोपिक के क्लाउड AI ने हैक किए कुछ सिस्टम

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:15 am Jul 31, 202611:15 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने बताया है कि उसके क्लाउड AI मॉडल ने साइबर सुरक्षा परीक्षण के दौरान कुछ कंपनियों के सिस्टम को हैक कर लिया था। कंपनी के अनुसार, यह घटना सिस्टम की गलत सेटिंग की वजह से हुई, जिससे AI मॉडल को इंटरनेट का एक्सेस मिल गया। इसके बाद मॉडल परीक्षण के दौरान दूसरे सिस्टम तक पहुंच गया। एंथ्रोपिक ने कहा कि इस मामले की जानकारी संबंधित कंपनियों को दे दी गई है।