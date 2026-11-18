हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेंगी। पंजाब में आम तौर पर 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों के स्कूल फरवरी तक बंद रह सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में हर क्लास के लिए अलग-अलग छुट्टियां हैं। छोटे बच्चों की छुट्टी 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगी, जबकि बड़ी कक्षाओं के बच्चों को 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक छुट्टी मिलेगी। राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियां तय की गई हैं। चूंकि मौसम या स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से तारीखों में बदलाव हो सकता है, इसलिए अपनी स्कूल से एक बार फिर जांच लेना समझदारी होगी ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए!