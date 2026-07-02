कम होंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? पेट्रोलियम मंत्री ने दिया जवाब

नुकसान

पुरी ने कहा- कंपनियों को 74,000 करोड़ रुपये का नुकसान

पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के चलते 30 जून तक पेट्रोल, डीजल और LPG को लागत मूल्य से कम पर बेचने के कारण तेल विपणन कंपनियों को 74,781 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, "विकसित देशों में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत और भारत के पड़ोसी देशों में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि केवल 5.58 प्रतिशत रही।"