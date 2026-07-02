टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं 100+ छक्के

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हार्दिक पांड्या (126 छक्के)

हार्दिक पांड्या ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। उन्होंने अब तक 126 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 109 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 145.91 की स्ट्राइक रेट से 2,288 रन बनाए हैं। इसमें 9 अर्धशतक शामिल है। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 71 रन का रहा है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 27.13 की औसत और 8.34 की इकॉनमी रेट से 114 विकेट लिए हैं।