टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं 100+ छक्के
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा उस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 59 रन की पारी खेली। इस बीच वह 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए। वह 5वें ऐसे भारतीय बल्लेबाज बने, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा (205 छक्के)
रोहित शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने बेमिसाल करियर में 205 छक्के जड़े थे। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 159 मुकाबले खेले थे और इसकी 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले थे।
#2
सूर्यकुमार यादव (179 छक्के)
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप का खिताब जीता था। उस खिताबी जीत के बाद से उन्हें टी-20 टीम में नहीं चुना गया। उन्होंने अपने करियर में 113 मैचों के बाद 179 छक्के लगाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 107 पारियों के बाद 36.35 की औसत और 162.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,272 से अधिक रन बनाए हैं।
#3
हार्दिक पांड्या (126 छक्के)
हार्दिक पांड्या ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। उन्होंने अब तक 126 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 109 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 145.91 की स्ट्राइक रेट से 2,288 रन बनाए हैं। इसमें 9 अर्धशतक शामिल है। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 71 रन का रहा है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 27.13 की औसत और 8.34 की इकॉनमी रेट से 114 विकेट लिए हैं।
#4
विराट कोहली (124 छक्के)
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 124 छक्के लगाए थे। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 को जीतने के साथ ही इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था। कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 125 मुकाबलों की 117 पारियों में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 38 अर्धशतक भी लगाए थे।
#5
अभिषेक शर्मा (102 छक्के)
25 साल के अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2024 में की थी। उन्होंने अपने करियर में प्रभावित किया है। इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 48 पारियों में 100 छक्के पूरे किए। वह अपने करियर में अब तक 1,500 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। उनका करियर स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर है, जो उनकी आक्रामक शैली और निरंतरता को दर्शाता है।