शेयर बाजार में सुबह-सुबह 500 अंक उछला सेंसेक्स

शेयर बाजार में सुबह-सुबह 500 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:28 am Jul 02, 202610:28 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (2 जुलाई) सुबह-सुबह तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने की कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 500 अंकों तक की उछाल दर्ज हुई। सुबह करीब 09:50 बजे सेंसेक्स 490.10 अंक बढ़कर 77,412.74 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 144.05 अंक चढ़कर 24,149.90 पर पहुंच गया। बाजार में इस तेजी के पीछे कई घरेलू और वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं, जिनका असर निवेशकों के भरोसे पर भी दिखा।