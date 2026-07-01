नायरा एनर्जी ने घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम

नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर किया सस्ता

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:55 am Jul 01, 202608:55 am

क्या है खबर?

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। यह कटौती 1 जुलाई से लागू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2 साल से अधिक समय बाद किसी कंपनी ने खुदरा ईंधन की कीमतों में इतनी बड़ी कमी की है। इसका फायदा नायरा के देशभर के हजारों पेट्रोल पंपों पर मिलेगा।