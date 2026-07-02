'प्रोजेक्ट हेल मैरी' की OTT रिलीज तारीख आई

'प्रोजेक्ट हेल मैरी' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब-कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 10:29 am Jul 02, 202610:29 am

क्या है खबर?

इस साल की सबसे सफल फिल्मों में शामिल 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने को तैयार है। हॉलीवुड अभिनेता रयान गोसलिंग अभिनीत यह फिल्म साइंस फिक्शन और रोमांच से भरपूर एक याददाश्त खो चुके अंतरिक्ष यात्री पर आधारित है। फिल्म 20 मार्च को अमेरिका में रिलीज हुई थी, जबकि 26 मार्च को इसने भारत के सिनेमाघरों में दस्तक दी। दर्शकों और समीक्षकों से वाहवाही बटोरने के बाद, यह फिल्म अब प्राइम वीडियो पर दस्तक देने जा रही है।