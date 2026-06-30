अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटका, जन्मजात नागरिकता खत्म करने का आदेश किया रद्द

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटका, जन्मजात नागरिकता खत्म करने का आदेश किया रद्द

लेखन गजेंद्र 08:49 pm Jun 30, 202608:49 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका देते हुए उनके जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के आदेश को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कोर्ट में 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया और कहा कि अमेरिकी संविधान अमेरिका में पैदा हुए लगभग सभी बच्चों को स्वतः ही जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है। कोर्ट में 5 न्यायाधीशों ने कहा कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है।