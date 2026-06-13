प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस रवाना: मैक्रों से मुलाकात, G-7 सम्मेलन में हिस्सा; कितना अहम है दौरा?

स्लोवाकिया

क्यों अहम है स्लोवाकिया दौरा?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर दौरा कर रहे हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष फिको के और राष्ट्रपति पेलिग्रिनी के साथ वार्ता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी।