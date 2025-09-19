भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' जल्दी क्यों रोक दिया? वायुसेना प्रमुख ने बताया कारण

LOADING...
भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को जल्द रोकने का कारण बताया

लेखन गजेंद्र
Sep 19, 2025
06:41 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का 'ऑपरेशन सिंदूर' जितनी तेजी से चला, उतनी ही जल्दी रोक दिया गया था। इसको लेकर लोगों में आज भी नाराजगी है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसके पीछे का कारण बताया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत का उद्देश्य इन देशों से अलग है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था।

क्या बोले वायुसेना प्रमुख?

सिंह ने कहा, "आज जो मुख्य युद्ध चल रहे हैं, चाहे वह रूस-यूक्रेन हो या इजरायल युद्ध हो। ये चल रहे हैं, सालों बीत गए हैं, क्योंकि कोई भी संघर्ष समाप्ति के बारे में नहीं सोच रहा है। हम लोगों को भी सुनने में आया था कि लोग कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और करना चाहिए था, हमने बहुत जल्दी लड़ाई रोक दी। हां, वो (पाकिस्तान) बैकफुट में थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था।"

आगे क्या बोले सिंह

सिंह ने आगे कहा, "हमारा उद्देश्य आतंकवाद था, उनको सबक सिखाना था। वो हम कर चुके थे। अगर हमारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं तो उसके बाद हमें क्यों नहीं युद्ध रोकना चाहिए, क्यों इसे बढ़ाना चाहिए?" उन्होंने कहा, "किसी भी युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह अगले संघर्ष के लिए हमारी तैयारियों को प्रभावित करेगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। यह देश की प्रगति को प्रभावित करेगा। इसलिए, मुझे लगता है दुनिया यही भूल रही है।"

बीच में आ रहा अहंकार- सिंह

सिंह ने आगे कहा, "उनको ये नहीं पता कि युद्ध शुरू करते समय हमारा लक्ष्य क्या था। अब उनका लक्ष्य बदलता जा रहा है। अब अहंकार बीच में आ रहा है। और यहीं पर मुझे लगता है कि दुनिया को भारत से यह सबक सीखना चाहिए कि कैसे किसी संघर्ष को जल्द से जल्द शुरू और समाप्त किया जाए।" उन्होंने कहा, "जहां तक बात क्षमता की बात है, तकनीक इसमें प्रमुख हिस्सा है। हमें तकनीक में आगे रहना होगा।"

ऑपरेशन सिंदूर

सिर्फ 4 दिन चला था 'ऑपरेशन सिंदूर'

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 पर्यटकों को गोली मारी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर मिसाइल दागे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया, लेकिन उनके सारे हमले निष्क्रिय हुए। पाकिस्तान की पहल पर भारत ने समझौते के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' रोका था।