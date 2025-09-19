गुजरात के वडोदरा में महिला को गोल-गप्पे कम मिले तो सड़क जाम किया

वडोदरा में महिला को मिले 20 रुपये के 4 गोल-गप्पे, रो-रोकर बुरा हाल; सड़क जाम की

लेखन गजेंद्र 06:15 pm Sep 19, 202506:15 pm

क्या है खबर?

गुजरात के वडोदरा में गोल-गप्पों की दीवानी एक महिला ने कम गोल-गप्पे मिलने पर आसमान सिर पर उठा लिया। उसने न केवल रो-रोकर लोगों को इकट्ठा किया, बल्कि सड़क जाम भी किया। घटना शहर के सुरसागर झील क्षेत्र के पास की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें महिला रोते हुए और बीच सड़क पर धरना देते दिख रही है। यातायात जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने महिला को सड़क से हटाया।