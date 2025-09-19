वडोदरा में महिला को मिले 20 रुपये के 4 गोल-गप्पे, रो-रोकर बुरा हाल; सड़क जाम की

LOADING...
गुजरात के वडोदरा में महिला को गोल-गप्पे कम मिले तो सड़क जाम किया

लेखन गजेंद्र
Sep 19, 2025
06:15 pm
क्या है खबर?

गुजरात के वडोदरा में गोल-गप्पों की दीवानी एक महिला ने कम गोल-गप्पे मिलने पर आसमान सिर पर उठा लिया। उसने न केवल रो-रोकर लोगों को इकट्ठा किया, बल्कि सड़क जाम भी किया। घटना शहर के सुरसागर झील क्षेत्र के पास की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें महिला रोते हुए और बीच सड़क पर धरना देते दिख रही है। यातायात जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने महिला को सड़क से हटाया।

विवाद

क्या है पूरा मामला?

महिला ने सुरसागर झील क्षेत्र के पास एक पानीपुरी वाले से 20 रुपये के लिए गोल-गप्पे लिए थे। दुकानदार ने महिला को 6 की जगह 4 गोल-गप्पे दिए, जिससे महिला नाराज हो गई। उसने पहले दुकानदार से झगड़ा किया, उसके बाद वह सड़क के बीच में बैठ गई। महिला ने लोगों को बताया कि दुकानदार उसे हर बार कम गोल-गप्पे देता है और झगड़ा करता है। हालांकि, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला को रास्ते से हटाया।

