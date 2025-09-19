वडोदरा में महिला को मिले 20 रुपये के 4 गोल-गप्पे, रो-रोकर बुरा हाल; सड़क जाम की
क्या है खबर?
गुजरात के वडोदरा में गोल-गप्पों की दीवानी एक महिला ने कम गोल-गप्पे मिलने पर आसमान सिर पर उठा लिया। उसने न केवल रो-रोकर लोगों को इकट्ठा किया, बल्कि सड़क जाम भी किया। घटना शहर के सुरसागर झील क्षेत्र के पास की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें महिला रोते हुए और बीच सड़क पर धरना देते दिख रही है। यातायात जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने महिला को सड़क से हटाया।
विवाद
क्या है पूरा मामला?
महिला ने सुरसागर झील क्षेत्र के पास एक पानीपुरी वाले से 20 रुपये के लिए गोल-गप्पे लिए थे। दुकानदार ने महिला को 6 की जगह 4 गोल-गप्पे दिए, जिससे महिला नाराज हो गई। उसने पहले दुकानदार से झगड़ा किया, उसके बाद वह सड़क के बीच में बैठ गई। महिला ने लोगों को बताया कि दुकानदार उसे हर बार कम गोल-गप्पे देता है और झगड़ा करता है। हालांकि, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला को रास्ते से हटाया।
सड़क पर बैठी महिला
वडोदरा में 20 रुपये में 6 की जगह 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला सड़क पर बैठ गई, ट्रैफिक रुका। पुलिस ने समझा-बुझाकर हटाया, वीडियो वायरल।— Padam Singh (@journalistpadam) September 19, 2025
महिला का रो-रोकर बुरा हाल
20ની 6 ની જગ્યાએ 4 પાણીપૂરી આપી..— Sagar Patoliya (@kathiyawadiii) September 19, 2025
મહિલા રસ્તા ઉપર બેસી ગઇ અને રડવા લાગી, વડોદરા પોલીસે સમાધાન કરાવ્યું.. સુરસાગર પાસેની ઘટના.. #vadodara pic.twitter.com/Bh0wlzGY3Y