मुंबई: 7 दिन में हो गई महीनेभर की बारिश, अल नीनो के बावजूद क्यों बरस रहे बदरा? 

अल नीनो

अल नीनो सक्रिय होने के बावजूद जोरदार बारिश

मुंबई में बारिश ऐसे वक्त रिकॉर्ड तोड़ रही है, जब अल नीनो सक्रिय है, जिसकी वजह से आमतौर पर कम बारिश होती है। हालांकि, अल नीनो के चलते पूरा जून सुखा रहा और मानसून भी 2 हफ्ते की देरी से मुंबई पहुंचा। हालांकि, अरब सागर के ऊपर मौसम प्रणालियों की सक्रियता बढ़ने के चलते जून के अंत में तेज बारिश हुई। वहीं, जुलाई की शुरुआत में तो बारिश इतनी झमाझम हुई कि मौसम विज्ञान विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया।