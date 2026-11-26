2014 में शुरू 'मेक इन इंडिया' का लक्ष्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक लाना है, जबकि 2020 में शुरू हुई PLI योजना में अब 14 क्षेत्रों में कंपनियों को उत्पादन और बिक्री बढ़ाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

भारत का मानना है कि रोजगार सृजन, आयात कम करने और चीन के अलावा सप्लाई चेन का विकल्प बनने के लिए ये नीतियां जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका इसका विरोध कर रहा है।