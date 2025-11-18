दिल्ली के साकेत-रोहिणी, द्वारका और पटियाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी; परिसर खाली कराया
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद राजधानी के 4 कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मंगलवार को साकेत, द्वारका रोहिणी और पटियाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर को खाली करा लिया गया है और बम निरोधक दस्ता पूरे परिसर की तलाशी ले रहा है।
धमकी
धमकी भरे ईमेल में क्या लिखा है?
न्यूज18 के मुताबिक, धमकी भरा jaish-e-mohammad@gmx.com ईमेल आईडी से भेजा गया था। काफी टूटी-फूटी भाषा में लिखे इस मेल में दावा किया गया है कि "यह अल्लाह बनाम भारत-अल्लाह की लड़ाई है।" ईमेल में अदालतों पर "अन्याय करने" का आरोप लगाया गया है। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। बता दें कि दिल्ली की कोर्ट में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तहत पकड़े गए आतंकियों की सुनवाई हो रही है।
धमकी
सुबह CRPF स्कूलों को मिली थी धमकी
कोर्ट से पहले मंगलवार सुबह दिल्ली के 2 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई थीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत विहार और द्वारका स्थित परिसरों से सुबह करीब 9 बजे धमकियां मिलने की सूचना मिली। स्कूल परिसर की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद इसे अफवाह घोषित किया गया है। हालांकि, पुलिस अलर्ट है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
VIDEO | Delhi: Four district courts receive bomb threats, triggering a major security alert. A bomb squad arrives at Patiala House Court to conduct checks. Further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/KT4lxi2AFr
दहशत
दिल्ली विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
लाल किले के पास 10 नवंबर को कार में हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की धमकी को हल्के में नहीं ले रही हैं। उन्होंने पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी है और डॉग स्क्वॉयड को भी बुलाया गया है। फिलहाल, दोपहर तक के लिए कोर्ट में कामकाज को बंद कर दिया गया है। बता दें कि मंगलवार को लाल किला विस्फोट के हमलावर डॉक्टर उमर नबी का वीडियो भी सामने आया है।