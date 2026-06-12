फ्रांस ने G-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्यों किया आमंत्रित?

लक्ष्य

प्रधानमंत्री की यात्रा से '12 उपलब्धियां' हासिल करना चाहता है फ्रांस- रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान फ्रांस ने '12 उपलब्धियां' हासिल करने की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया, "यात्रा से पहले इन 12 उपलब्धियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।" हालांकि उन्होंने इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्र ने कहा, "यह ग्राहक या फायदे का रिश्ता नहीं है, बल्कि बराबरी का है।" इस साझेदारी का मुख्य आधार 'मेक इन इंडिया' पहल है, जिसे भविष्य के रक्षा समझौतों में शामिल किया जाएगा।