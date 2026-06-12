ट्रंप का दावा- समझौता हो गया है, जल्द ऐलान होगा

डोनाल्ड ट्रंप ने किया समझौता होने का दावा, ईरान ने किया खंडन

लेखन गजेंद्र 08:28 am Jun 12, 202608:28 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के साथ जारी तनाव को देखते हुए ऐलान किया था कि वह रात में बड़ा हमला करेंगे। हालांकि, ट्रंप ने उसे टाल दिया। उन्होंने रात में सोशल मीडिया पर लिखा कि समझौते को ईरानी नेतृत्व से मंजूरी मिल गई है, इसलिए उन्होंने बमबारी को रद्द कर दिया है, समझौते पर हस्ताक्षर यूरोप में होंगे। इस बीच, ईरान ने खंडन करते हुए कहा कि उसने समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।